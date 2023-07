Stiri pe aceeasi tema

- Italianul, care ultima data a pregatit-o pe Mantova, cu care a retrogradat in Serie D, il inlocuiește pe banca tehnica a CFR-ului pe Dan Petrescu, tehnician care a plecat in Coreea de Sud, la Jeonbuk.„Bine ai revenit in Gruia, Andrea Mandorlini. Țelul clubului nostru de a continua ascensiunea avuta…

- Fosta campioana CFR Cluj a luat decizia de a se desparți de antrenorul Dan Petrescu, iar aceasta plecare a fost anunțata joi. In cautarea unei soluții rapide, conducerea clubului ardelean a decis sa ii incredințeze echipa lui Cristiano Bergodi. Ratarea titlului in Superliga, care ar fi fost al șaselea…

- CFR Cluj a trecut la limita, scor 2-1, de Sepsi și spera sa incheie sezonul din SuperLiga pe locul 3. Dan Petrescu a vorbit și despre „finala” campionatului dintre Farul și FCSB, antrenorul precizand ca se va uita la un film pe durata partidei de la Ovidiu.

- Andrei Gorcea (21 de ani), portarul lui U Cluj, a pasat decisiv la golul de 1-1 din meciul contra lui Hermannstadt, care a deschis ultima etapa de play-out din acest sezon. Condusa de Hermannstadt inca din minutul 23, Universitatea a egalat prin Ovidiu Bic. Mijlocașul alb-negrilor a inscris in minutul…

- CFR Cluj a remizat in etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga cu Universitatea Craiova (1-1), iar Dan Petrescu a pus tunurile pe arbitraj dupa mai multe decizii care au fost eronate, cel puțin din punctul sau de vedere.

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca echipa sa sa castige titlul de campioana a Superligii de fotbal si ca nu va ascunde nimanui acest lucru.Tehnicianul a dorit sa lase impresia ca a uitat infrangerea cu FCSB din etapa…

- Farul Constanța - CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numarul 5 din play-off-ul SuperLiga, iar Dan Petrescu a prefațat intr-o conferința de presa duelul cu formația antrenata de Gica Hagi.

- CFR Cluj a ajuns la cel de-al treilea rezultat de egalitate la rand in play-off, iar antrenorul Dan Petrescu s-a declarat dezamagit de faptul ca echipa sa a condus in toate partidele, dar a fost egalata.