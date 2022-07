Ministerul Sportului lanseaza proiectul „Hercules”, prin care doreste sa-i atraga pe copii catre diverse discipline. Timp de cinci zile, cei mici pot practica gratuit un sport la alegere si pot astfel descoperi atractia catre o activitate noua. In judetul Timis optiunile la prima editie sunt gimnastica artistica, judo și lupte. In perioada 25 iulie-19 august, […] Articolul „Hercules”, proiect de atragere a copiilor catre sport. Ce activitati pot practica gratuit vara aceasta in Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .