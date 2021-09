Hercule de România la ora dezvăluirilor:”Plâng la filme, sunt sensibil” Rareș Toader, cel mai bun atlet roman la aruncarea greutații, a renunțat la figura de dur pe care o afișeaza in timpul concursurilor și și-a aratat latura sensibila. Rareș a dezvaluit ca plange la filmele care ii ajung la inima și a povestit ce ritual are inaintea celor mai importante competiții. „Ultima oara cred ca am plans la un film. Sunt o persoana foarte puternica, nu ma sensibilizez atat de ușor, insa lucrurile care țin de suflet, ma marcheaza și am sentimente, sunt empatic. Imi plac și filmele motivaționale, filmele legate de sport, de politica, de istoria lumii, de razboaiele mondiale”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Usain Bolt, octuplu campion olimpic, susține ca a fost tentat sa revina în atletism la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar acum este mult prea târziu pentru a mai concura. Sportivul jamaican Usain Bolt și-a încheiat cariera în 2017 și spune ca antrenorul a fost cel care…

- Klaus Iohannis i-a cerut lui Florin Cițu, la o ceremonie de decorare a medaliaților de la Olimpiada de la Tokyo, ca sportul sa redevina o prioritate. Președintele a atras atenția celor responsabili cu sportul de elita din Romania sa se implice mai mult. ”Domnule Prim-ministru, Domnule…

- David Popovici, inotatorul in varsta de 16 ani, care a concurat la doua finale ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo și a fost la un pas de medialie la proba de 200 de metri liber, spune ca incepe sa conștientizeze valul de simpatie pe care l-a declanșat in Romania și nu numai, dar ca iși dorește sa nu…

- Kristof Milak, inotator maghiar in varsta de 21 de ani, a cucerit aurul olimpic in proba de 200 m fluture la Tokyo 2020, dominand finala. Sportivul a reușit sa doboare și recordul legendarului Michael Phelps.Campion mondial en-titre si detinator al recordului lumii in aceasta proba, Milak a fost cronometrat…

- Valentin Tanase, unul dintre cei mai promițatori sprinteri din Romania, concureaza in 4 probe din atletism și are rezultate la toate. De multe ori, la concursuri, tanarul este pus intr-o situație dificila și nu știe ce sa aleaga! Proba de 200 de metri este in același timp cu saritura in lungime. Valentin…

- Japonezul Horigome Yuto a câstigat duminica titlul olimpic în proba de skateboarding de la Tokyo. Skateboarding-ul a fost introdus în programul JO la editia din acest an a competitiei.Horigome Yuto s-a impus în concursul masculin de strada.Pe treapta a doua a…

- De la extaz la agonie si apoi din nou la extaz. Asa au fost incercarile atletului Rares Toader de a ajunge la Olimpiada. Un test anti-doping nu i-a mai permis aruncatorului de greutate sa participe la competitia sportiva suprema de la Rio de acum 5 ani, desi se calificase.

- Alin Firfirica, primul atlet roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, povestește ca a trecut prin momente dificile din 2019, de cand a prins biletul de Japonia și pana la inceputul lui 2021, cand o accidentare l-a ținut departe de antrenamente și de concursuri timp de o luna. De la 67 de metri…