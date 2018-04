Herbert Diess este noul CEO al grupului Volkswagen

Stiri pe aceeasi tema

- In urma scandalului Diesel, VW vizeaza un nou inceput si la nivelul personalului de conducere. Potrivit unor ample relatari din presa germana, sefia concernului Volkswagen urmeaza sa fie preluata de Herbert Diess, care conduce in prezent destinele marcii VW (din grupul auto de la Wolfsburg…

- Grupul Volkswagen pregatește schimbari la varful conducerii sale. Astfel, CEO-ul Matthias Mueller ar urma sa fie inlocuit cu Herbert Diess, șeful brandului VW, potrivit unor surse citate de presa internaționala.

- Azi, Tribunalul Gorj i-a dat castig de cauza directorului Daniel Antonie, in urma contestatiei impotriva deciziei Consiliului de Supraveghere al CEO de suspendare a acestuia din Directorat. In data de 13.12.2017, Consiliul de Supraveghere l-a suspendat, in urma unei sedinte fulger,…

- GEFCO, furnizor global de servicii pentru lanțurile de aprovizionare industriale complexe și lider european in logistica vehiculelor finite, a anunțat astazi un parteneriat cu Techstars, o rețea globala care sprijina succesul antreprenorilor, cu experiența in peste 1.000 de startup-uri internaționale.…

- In data de 28 februarie 2018, in calitatea sa de Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a prezidat prima reuniune a Grupului

- mytaxi a anunțat astazi ca Marc Berg va fi noul CEO, începând cu data de 16 aprilie 2018. mytaxi a avut o creștere fulminanta în ultimele 18 luni. În 2017, a ajuns la 75 de milioane de curse, cu o creștere de 337% fața de anul precedent, iar numarul utilizatorilor activi…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV si presedintele Consiliului de Supraveghere al Petrom a declarat, intr-un interviu pentru Hotnews, ca Petrom "trebuie sa treaca granitele" pentru a avea noi rezerve de petrol, iar Kazahstan si Bulgaria sunt posibile tinte. 0 0 0 0 0 0

- Directorii din CE Oltenia Sorin Boza și Constantin Balașoiu și președintele Consiliului de Supraveghere, Cornel Bobilca, au semnat un document prin care anunța sindicatele ca au identificat 44 de milioane de lei pentru majorarea fondului de sal...