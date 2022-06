H.E.R. a lansat piesa Dance To The Music

Stiri pe aceeasi tema

- Post Malone a lansat varianta deluxe a albumului “Twelve Carat Toothache”. Aceasta versiune conține 2 piese solo de la Post Malone, „Waiting For Never” și „Hateful”. Au trecut doar cateva zile de cand Post Malone și-a lansat cel de-al patrulea album de studio mult așteptat, “Twelve Carat Toothache”,…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Kali Uchis a lansat piesa “Desafinado”. Noua melodie aparține coloanei sonore a filmului „MINIONS: THE RISE OF GRU” și este un cover al cantecului cu același nume realizat de Stan Getz & Joao Gilberto. Noul film va debuta in cinematografe pe 1 iulie. Amplasat in anii 1970, Minions: The Rise of Gru spune…

- Diana Ross colaboreaza cu Tame Impala pentru “Turn Up The Sunshine”. Acesta este primul single din coloana sonora originala a filmului “Illumination’s Minions: The Rise of Gru”, noua comedie din cea mai mare franciza animata din istorie, care urmeaza sa fie lansata vineri, 1 iulie, pentru a coincide…

- Eveniment deosebit pentru viața culturala din municipiul Radauți. Miercuri seara, iubitorii de carte, dar și de teatru, au fost prezenți la Casa Municipala de Cultura, unde dramaturgul radauțean Matei Vișniec a lansat o carte, apoi a privit, din scaunul spectatorului, una din piesele sale. Mai ...

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, și-a lansat prima sa piesa pe care a compus-o singura si al carei videoclip l-a regizat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Formația timișoreana Sanctuar a lansat un single nou care poarta numele de „Metaliști“ și a revenit in fața publicului la sfarșitul saptamanii trecute, susținand un recital in deschiderea concertului aniversar Celelalte Cuvinte, eveniment care s-a desfașurat la Casa Tineretului. „Pandemia ne-a stricat…

- Superstarul global, Justin Bieber i-a surprins pe fani saptamana aceasta cu teaser-ul sau vesel „I Feel Funny”, regizat de fondatorul Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Astazi, Justin și Cole servesc evenimentul principal cu videoclipul „Honest”, noul single de la Bieber cu Don Toliver. Videoclipul ii…