Hepatita misterioasă. Dr. Mihai Craiu: Este util să recunoaștem semnele de hepatită In legatura cu „hepatita misterioasa” detectata la copii, medicul Mihai Craiu spune: „Pentru moment este util sa știm sa recunoaștem semnele de hepatita (grețuri, varsaturi, icter, oboseala extrema, dureri de burta, diaree sau febra) și sa ne adresam spitalului pentru analize, cat mai rapid”. Pana acum, comunitatea medicala nu a ajuns la o concluzie finala privitoare la cauza hepatitei acute detectata la copii. Datele adunate pana acum sugereaza ca ar fi o legatura cu o grupa de virusuri numiți adenovirusuri. In 53 de cazuri testate, 40 (75%) au evidențiat ca adenovirusul este cel mai frecvent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Explozia cazurilor de hepatita grava la copii in Europa pune pe jar lumea medicala. Inca nu se stie ce virus o provoaca. Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuti pediatri din Romania, explica parintilor care sunt semnele acestei boli.

