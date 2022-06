Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca au fost identificate 348 de cazuri probabile de hepatita de cauza necunoscuta și pentru a explica originea acestei boli atenția este concentrata mai mult pe ipoteza unui adenovirus, dar nu este exclusa legatura cu Covid-19. Potrivit OMS, aceste cazuri…

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat, marți, ca Europa se confrunta cu o ”epidemie” de exces ponderal și obezitate, cauze a cel puțin 13 tipuri de cancere diferite. Intr-un comunicat al Biroului regional european al OMS, care reuneste 53 de state, se precizeaza ca ”ratele de exces ponderal…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a precizat ca Romania se confrunta in fiecare an cu zeci de cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii și ca „nu este o chestiune neaparat noua”. In Romania, inca doua cazuri de hepatita necunoscuta au fost depistate la un baiat de 16 ani si o fata de 10…

- Hepatita misterioasa care lovește copiii cu varste pana in 10 ani continua sa incite interesul medicilor și cercetatorilor. Aceștia, impreuna cu OMS, efectueaza teste și fac monitorizari pentru a afla mai multe date despre virusul necunoscut care afecteaza copiii. Din pacate, numarul cazurilor este…

- Alte doua cazuri suspecte de hepatita acuta, avand cauza necunoscuta, au fost inregistrate in Romania, a anunțat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Cei doi copii au unul 8 luni si celalalt 10 ani. „Este vorba despre doi copii aflati in ingrijire. Asteptam ultimele rezultate ale analizelor sa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) analizeaza mai multe cazuri grave de hepatita cu origine necunoscuta la copii. Cel putin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, au fost identificate in 11 tari, a anuntat Organizatia Mondiala…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…