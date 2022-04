Hepatita cu debut brusc la copii: Medicii sugerează legătura cu un adenovirus Cel mai probabil un adenovirus ar putea fi explicația pentru cazurile de hepatita cu debut brusc la copii, detectate in ultima perioada, inițial in Marea Britanie, dar și in alte țari europene, inclusiv in SUA. Specialiști din domeniul sanatații investigheaza in prezent 108 cazuri de hepatita cu debut brusc – inflamație hepatica – la copii din Marea Britanie, de la inceputul acestui an, transmite BBC. Deocamdata ei spun ca este din ce in ce mai probabil ca un adenovirus sa fie cauza, dar ei nu exclud și o legatura cu Covid-19. „Informațiile adunate prin investigațiile noastre sugereaza din ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

