HEPATITA care a alertat Europa și SUA, confirmată și în România. Care sunt simptomele Medicii sunt in alerta dupa descoperirea primului caz de hepatita misterioasa și in București, și dupa conformarea altor cateva la noi in țara. Cazurile neobișnuite de hepatita s-au raspandit rapid, in ultima vreme, in intreaga lume, doar la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani. A fost confirmat primul caz de hepatita […] The post HEPATITA care a alertat Europa și SUA, confirmata și in Romania. Care sunt simptomele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

