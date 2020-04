Hepatectomia, intervenția ce oferă o nouă șansă la viață pacienților diagnosticați cu cancer hepatic Cancerul hepatic este a cincea cauza de cancer in lume și a doua cauza de mortalitate prin cancer la nivel mondial, cu mai mult de 750 000 de decese inregistrate anual. O soluție pentru pacienții diagnosticați cu cancer hepatic poate fi hepatectomia, operația prin care se rezeca o porțiune din ficat. Dupa rezecție trebuie sa ramana cel puțin 30% din ficat pentru ca bolnavul sa poata supraviețui. In cazul bolilor cronice de ficat, porțiunea ramasa trebuie sa fie de cel puțin 40%. Datorita capacitații de regenerare a ficatului, la majoritatea bolnavilor acesta se reface integral… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

