Henry Kissinger: Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii Rusiei Fostul secretar de stat american Henry Kissinger recomanda Ucrainei si Occidentului sa nu cedeze Rusiei niciun fel de teritoriu ucrainean ocupat in cadrul unor viitoare negocieri de pace destinate sa puna capat conflictului declansat de Moscova, relateaza luni DPA. Kissinger a declarat postului public de televiziune german ZDF ca renuntarea la vreun teritoriu ucrainean nu ar trebui sa figureze pe masa negocierilor si a indemnat Occidentul sa fie clar asupra a ceea ce se poate discuta si a ceea ce nu poate fi pus in discutie in niciun caz. Toate acestea trebuie facute impreuna cu poporul ucrainean,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

