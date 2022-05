Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat american, Henry Kissinger, veteran al diplomației SUA, a indemnat Occidentul sa nu mai incerce sa provoace o infrangere zdrobitoare a forțelor Rusiei in Ucraina, avertizand ca ar avea consecințe dezastruoase pentru stabilitatea pe termen lung a Europei, transmite The Telegraph.…

- Henry Kissinger, fost secretar pentru Securitate Nationala la Casa Alba si fost secretar de stat al SUA, se pronunta pentru incheierea razboiului din Ucraina chiar daca acest lucru presupune ca tara atacata sa cedeze teritorii agresorului.

- Kissinger spune, de asemenea, ca ”trebuie sa incercam sa ințelegem care este linia roșie” a Rusiei și ”cat timp va continua aceasta escaladare” in razboiul din Ucraina..Fostul oficial american, nascut in Germania, in varsta de 98 de ani, a fost Secretar de Stat al SUA in mandatele președinților Richard…

- Jucatoarea de tenis Marta Kostyuk (19 ani, 60 WTA) a vorbit despre efectele pe care razboiul Rusiei cu Ucraina, țara in care se afla parinții sai. Nascuta la Kiev, Kostyuk a acordat un interviu pentru CNN in care a dezvaluit prin ce probleme a trecut in ultimele doua luni, din punct de vedere psihologic.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza din nou NATO ca se folosesc de Ucraina impotriva Rusiei. Deși tara sa nu se considera a fi in razboi cu NATO, oficialul rus avertizeaza tarile din fostul bloc sovietic. Lavriv a declarat ca „moldovenii ar trebui sa fie ingrijorați de viitorul lor, ei sunt…

- Analiza sociologica realizata pe 12-13 martie arata ca ucrainenii sunt chiar mai determinați sa recupereze teritoriile ocupate decât erau înainte de razboi, transmite Libertatea.ro. Majoritatea ucrainenilor chestionați de un sondaj de opinie (64%) susține cautarea unui compromis…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a cerut incetarea focului in razboiul Rusiei cu Ucraina și, in același timp, a subliniat ca "NATO nu ar trebui sa se confrunte direct cu Rusia". Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la DW. Acest lucru va duce la "o escaladare brusca a acestei situații…