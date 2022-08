Henry Kissinger: SUA, foarte aproape de un război direct cu Rusia și China „Ne aflam in pragul razboiului cu Rusia și China din cauza unor chestiuni pe care le-am creat parțial, fara sa avem nicio idee despre cum se va termina sau la ce ar trebui sa duca”, a declarat fostul secretar de stat american Henry Kissinger pentru Wall Street Journal. In ceea ce privește Ucraina, Kissinger a considerat ca, in trecut, aceasta a fost cea mai potrivita pentru a acționa ca un tampon intre Rusia și Occident, „asemanator Finlandei”. Cu toate acestea, operațiunea militara a Rusiei in Ucraina i-a schimbat punctul de vedere, facandu-l sa creada ca „intr-un fel sau altul, formal sau nu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. „Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze de regimul care este absolut antipopular si antiistoric’, a declarat Lavrov.…

- Rusia vrea sa stabileasca o legatura feroviara intre regiunea sa sudica Rostov si regiunile Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters si TASS. „Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de dezvoltare si restabilire a economiei, de restabilire a infrastructurii. Consideram ca…

- Duminica seara, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut cucerirea orasului Lisiciansk, de catre ruși, insa a promis ca tara sa nu renunta la nimic si ca va reveni in zonele controlate de ruși cu ajutorul armelor cu raza lunga de acțiune pe care le va primi de la Occident, potrivit CNN…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut duminica seara cucerirea orasului Lisichansk, de catre ruși, insa a promis ca tara sa nu renunta la nimic si ca va reveni in zonele controlate de ruși cu ajutorul armelor cu raza lunga de acțiune pe care le va primi de la Occident, potrivit CNN.…

- Tamila Tacheva, reprezentant permanent al președinției ucrainene in Crimeea, face acuzații grave la adresa rușilor. Oficialul afirma ca aceștia tortureaza cetațenii ucraineni. Cel puțin 600 de persoane ar fi inchise, in opinia sa, in subsoluri din orașul Herson și din imprejurimi și supuse torturii…

- Majoritatea locuitorilor din regiunile vestice și centrale ale Ucrainei nu susțin semnarea unui tratat de pace cu Rusia, daca acesta prevede concesii teritoriale din partea Ucrainei. Acest lucru este evidențiat de rezultatele unui sondaj realizat de Fundația pentru Inițiative Democratice, citat de agenția…

- Președinta Republicii Moldova implinește peste cateva zile 50 de ani și are deja zece ani de lupta politica in Moldova. Jurnalistul Catalin Hopulele cauta raspunsuri la intrebare de ce modestia caștiga in continuare electorat și povestește intalnirile cu lidera de la Chișinau din 2017 și 2019. Declarațiile…