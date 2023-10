Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca atacul Hamas impotriva Israelului a fost sarbatorit pe strazi in Berlin arata ca Germania a permis intrarea prea multor straini, este de parere fostul secretar de stat american Henry Kissinger.

- Un roman a fost raportat ca disparut in urma atacurilor efectuate de gruparea Hamas in Israel. Aceasta informație a fost comunicata oficial de catre președintele Israelului, Isaac Herzog, in cadrul unei conferințe de presa.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca toate activitatile din Germania ale miscarii palestiniene Hamas vor fi interzise ca urmare a atacului fara precedent lansat recent impotriva Israelului.De asemenea, va fi interzisa si reteaua de solidaritate palestiniana Samidoun. „Ministerul…

- Austria a decis sa-și suspende ajutorul acordat palestinienilor, a anunțat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, ca raspuns la atacurile Hamas asupra Israelului. E vorba de o suma care se ridica la aproximativ 19 milioane de euro, relateaza Reuters.

- Cetațeni ai mai multor țari, intre care SUA, Franța, Germania, se numara printre cei uciși, rapiți și disparuți dupa atacul surpriza pe mai multe fronturi al teroriștilor Hamas asupra Israelului, sambata.

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Uniunea Europeana (UE) condamna „fara echivoc” atacurile declanșate de „teroriștii” din Hamas si isi exprima „solidaritatea cu Israelul”. Franța și Germania și-au anunțat de asemenea solidaritatea cu Israelul, unde sute de persoane au fost ranite deja in operațiunea „Potopul Al-Aqsa”.