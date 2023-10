Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele mai mari de gaz, prețurile la energie mai mici și sursele noi de aprovizionare cu combustibili au facut ca Europa sa aștepte iarna dintr-o postura mult mai confortabila decat cea pe care o avea acum un an, potrivit unei analize Reuters.Dupa mai multe decenii in care Europa s-a bazat pe…

- In timp ce Norvegia este cel mai mare furnizor de gaze din Europa, isi propune, de asemenea, sa isi reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu 55% pana in 2030, fata de nivelurile din 1990, si sa fie neutra in carbon pana in 2050. ”Credem ca este important din punct de vedere strategic sa mentinem…

- Planul Rusiei de a crea ”un hub al gazelor” in Turcia, pentru a inlocui vanzarile pierdute catre Europa, este intarziat de dezacordurile cu Turcia cu privire la cine ar trebui sa fie responsabil de acesta, au declarat doua surse familiare cu proiectul pentru Reuters.Presedintele rus Vladimir Putin…

- Grupul rus Gazprom a livrat joi Chinei prima sa nava incarcata cu gaze lichefiate care a utilizat ruta arctica, si a ajuns la destinatie la o luna de la plecare, arata datele firmei de shipping LSEG, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Rusia mizeaza pe faptul ca aceasta ruta arctica de navigatie,…

- Planurile Rusiei vizand punerea la punct a unui hub de gaze in Turcia, care sa inlocuiasca vanzarile pierdute in Europa, intampina intarzieri din cauza dezacordurilor cu privire la cine ar trebui sa fie la conducerea viitorului hub, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar,…

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, in special spre Europa, aproape s-au…

- La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV) purtat de capuse s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani, relateaza DPA sambata, citat de Agerpres.Virusul, care nu a fost legat de nicio boala grava la oameni, a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta,…