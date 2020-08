Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este campiona Romaniei la fotbal, dupa ce a invins in „finala” de luni seara pe Universitatea Craiova. Clujenii au invins cu 3-1 și și-au asigurat cel de-al treilea titlu consecutiv. De asemenea, CFR Cluj va reprezenta Romania in preliminariile Europa League, Universitatea Craiova, FCSB și…

- Liga Profesionista de Fotbal a solicitat prelungirea termenului de incheiere a Ligii 1, insa UEFA a respins aceasta posibilitate. Secretarul LPF, Justin Stefan, a reafirmat ca toate meciurile din Liga 1 trebuie sa se joace pana la data de 3 august. Atunci trebuie comunicat catre UEFA echipele participante…

- Cu o mana pe titlul de campioana, Universitații Craiova i se deschid perspective și in cupele europene: traseul pentru a accesa grupele Champions League e unul aproape imposibil, in schimb, toamna din Europa League e la indemana. 2-0 la Botoșani, al 6-lea succes consecutiv in Liga 1, punctaj maxim cu…

- „Meciul“ dintre Universitatea Craiova si FCSB continua in afara dreptunghiului verde, chiar si indirect. Astfel, astazi, conducerea Stiintei a cerut, in mod oficial, amanarea finalei Cupei Romaniei pentru o alta data, motivand ca „menținerea datei ar afecta grav integritatea competiției!”. In acest…

- Universitatea Craiova este pe primul loc dupa etapa 6 din play-off si oltenii viseaza cu ochii deschisi la titlu. Pentru ca totul sa devina realitate, alb-albastrii au nevoie de un parcurs foarte bun in continuare, chiar daca intalnesc adversari de calibru. In prima „finala“, Stiinta da piept cu FCSB,…