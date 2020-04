Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca echipa antrenata de Bogdan Vintila va intra in cantonament saptamana viitoare, in ciuda recomandarilor autoritatilor ca lumea sa stea in case. "Nu face Vintila planul, eu fac planul. Intra toata lumea in cantonament in Saptamana Mare ca sa nu mai faca pacate.…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat, joi, la Romania TV ca, din estimarile specialistilor, se va inregistra diminuare a amplorii epidemiei generate de noul coronavirus dupa a doua jumatate a lunii mai. El a avertizat, insa, ca este posibil ca avem parte de perioade grele cu cazuri grave, dar…

- Ministerul Educatiei anunta ca a publicat, pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament/, un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale. Scopul acestora este acela de a exersa in vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.

- Guvernul PNL se implica cu toata determinarea in batalia impotriva coronavirusului, prioritatea absoluta fiind protejarea sanatatii populatiei, salvarea de vieti, limitarea extinderii pandemiei si eradicarea ei. In paralel, guvernul vizeaza mentinerea functionarii economiei, mai ales in sectoarele ei…

- Ionuț Chirila a comentat infrangerea lui Dinamo cu Academica Clinceni, 0-1, și a explicat care sunt marile probleme ale clubului alb-roșu. „A fost un joc in care s-a vazut ca Dinamo nu poate sa construiasca in condiții de adversitate și spații mici. Clinceni a fost o echipa curajoasa, care a ajuns sa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca sunt șanse reale sa ajungem la alegeri anticipate, dar cum procedura este extrem de complicata, iar Guvernul va avea doar atribuții limitate, atunci se va ajunge la aproape 6 luni de blocaj in Romania. Ponta susține ca experiența de fost premier ii spune…

- UPDATE ora 12:30 – Liderii Chinei i-au avertizat pe oficialii din subordine ca nu vor tolera nici o musamalizare in batalia pentru localizarea virusului respirator care a afectat deja aproape 300 de oameni. Sase persoane au decedat. Criza survine intr-un moment cand sute de mii de oameni calatoreasc…

- Reprezentantii USR anunta ca sustin orice demers politic care va avea ca finalitate eliminarea pensiilor speciale. ''Fie ca va fi vorba de adoptarea unui proiect de lege in sesiune extraordinara, cum sustine...