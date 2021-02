Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid și Chelsea se vor intalni la București, in turul optimilor de finala UEFA Champions League, astazi, de la ora 22:00. Diego Simeone, antrenorul echipei care este considerata gazda, este convins ca jucatorii sai se vor simți ca acasa. Partida se disputa la București din cauza restricțiilor…

- Argentinianul Diego Simeone a cucerit primul sau trofeu ca antrenor al lui Atletico pe Arena Naționala, Europa League, in 2012, dupa doar o jumatate de an pe banca madrilenilor. Și se intoarce acum pe un stadion gol, intr-un moment in care liderul LaLiga da semne de oboseala. Apararea sufera, atacul…

- Thomas Tuchel, tehnicianul german, a vorbit despre decizia UEFA de a muta meciul Atletico - Chelsea pe Arena Naționala din București, pe 23 februarie. Din cauza restricțiilor impuse in pandemie de guvernul de la Madrid, care au interzis zborurile dinspre Marea Britanie (cu excepția celor in care se…

- In contextul pandemiei de coronavirus, meciul tur dintre Atletico Madrid și Chelsea, din optimile Ligii Campionilor, nu se va disputa pe Wanda Metropolitano, iar oficialii echipei din capitala Spaniei au doua variante pentru locația partidei: Genova sau București. Guvernul din Spania a extins restricțiile…