Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…

- Echipele romanesti din Europa Conference League, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi, și-au aflat potențialele adversare din play-off-ul competitiei daca vor reusi sa treaca de turul al treilea preliminar. Ddaca va trece de Sahtior Soligorsk, campioana din Belarus, CFR Cluj va da peste invingatoarea…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre numirea lui Nicolae Dica in funcția de antrenor principal la FCSB. Dumitru Dragomis este de parere ca Gigi Becali a facut o alegere buna pentru ca Nicolae Dica va performa in perioada urmatoare la vicecampioana Romaniei.…

- Dupa ce Toni Petrea și-a dat demisia de la FCSB, Nicolae Dica este favoritul lui Gigi Becali pentru postul de antrenor. Dica, fost antrenor secund și principal la FCSB, va avea parte de sprijinul galeriei, dupa cum anunța liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustața, dar fanii ii cer sa negocieze dur contractul…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat dupa meciul pierdut de FCSB in fata echipei Rapid, scor 0-2, ca va incepe “operatiunea de retragere” daca vicecampioana nu se va califica in grupele Conference League. “Acum pe mine ma intereseaza sa salvez ce pot salva, nu sa vorbesc de Toni Petrea…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Adrian Paun, a prefațat meciul cu Inter Club d’Escaldes, din Andorra, din prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Acesta a declarat, miercuri, ca accederea campioanei Romaniei in grupele Europa Conference League este vitala. „A fost o saptamana foarte…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…

- Universitatea Cluj a pierdut meciul jucat pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 1-2, in penultima etapa din play-off-ul Ligii 2, punand in pericol șansele de promovare directa in Liga 1. Mai mult, jucatorii „U” Cluj au fost acuzați de fani de trucarea meciului cu Hermannstadt. La acest moment, „Șepcile…