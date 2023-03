Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a fost luat prin surprindere de demisia lui Leo Strizu de la FCSB. Fostul international sustine ca ceva s-a „rupt” in relatia dintre tehnicianul cu licenta PRO si ceilalti membrii ai staff-ului chiar la meciul cu Petrolul, castigat categoric, cu scorul de 4-1. Leeo Strizu si-a prezentat…

- Leo Strizu a dezvaluit motivele demisiei-soc de la FCSB, imediat dupa derby-ul cu Petrolul, scor 4-1. Leo Strizu a spus ca a fost tradat de o „sursa” din club, care ar fi comandat articole degrinatoare. Leo Strizu a spus ca isi cere scuze fata de patronul de la FCSB, Gigi Becali, fata de Teia Sponte,…

- Basarab Panduru a comentat situația de la FCSB, dupa Leo Strizu și-a anunțat demisia de la formația roș-albastra, dupa 4-1 cu Petrolul. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi Balint Antrenorul din acte de la FCSB avea…

- Andrei Burca s-a declarat fericit dupa Petrolul – CFR Cluj 2-5! Stoperul campioanei Romaniei a vorbit despre victoria spectaculoasa pe care echipa sa a obținut-o in etapa a 27-a a Ligii 1. In prezent, CFR Cluj ocupa locul 2 din Liga 1, cu 56 de puncte obținute dupa 27 de meciuri jucate. In urmatoarea…

- Ștefan Tarnovanu a primit un plus de incredere dupa FC Argeș – FCSB 1-2. Portarul roș-albaștrilor s-a aratat foarte bucuros dupa victoria din Trivale. Vicecampioana a revenit pe podiumul din Liga 1, iar Tarnovanu este convins ca echipa lui Mihai Pintilii poate sa caștige și ultimele 3 meciuri din sezonul…

- Florin Gardos a facut o propunere „nebuna” si a cerut statuie pentru Mihai Pintilii daca ia titlul, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca se pregateste deja de Liga Campionilor. Helmut Duckadam ii spulbera visul lui Gigi Becali de a ajunge la banii din Liga Campionilor: „Nicio sansa in urmatorii 20 de ani„.…

- Helmut Duckadam, glorie a Stelei, considera ca Mihai Pintilii ar trebui sa demisioneze de la FCSB. In acte delegat, Pinti e omul care conduce antrenamentele echipei. Și pentru ca nu deține nicio licența de antrenor, Pintilii susținea public ca nu e pregatit sa preia FCSB dupa plecarea lui Dica. Becali…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat victoria celor de la CFR Cluj cu FCSB, scor 1-0, in Superliga. Fostul atacant al Stelei este sigur ca echipa lui Dan Petrescu va mai aduce 3 jucatori in pauza de iarna și nu va ceda pe nimeni. El s-a referit și la situația de la FCSB, acolo unde…