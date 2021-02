Hello Holidays: Românii au vizitat, în special, România în 2020, an marcat de pandemie Hello Holidays a realizat un studiu, care releva faptul ca turiștii romani au mers, in special, in Romania, in 2020, iar muntele, dar și litoralul, au atras cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut vacanța in Romania. Au calatorit cu familia, au optat in special pentru spații de cazare cu interacțiune redusa cu alți turiști și au platit sub 500 de euro/persoana, arata un studiu Hello Holidays. In plus, turiștii și-au descoperit in țara, in anul pandemic 2020, zone de vacanța despre care nici nu știau ca exista. Au vizitat Ciungetu Malaia din județul Valcea, Colibița din județul Bistrița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

