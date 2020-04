HELLA România, ajutor pentru spitale în lupta împotriva COVID-19 HELLA Romania, una dintre cele mai mari companii din industria automotive, cu activitate in sud-vestul țarii, se alatura campaniilor de mobilizare de resurse pentru sprijinirea sistemului medical, in efortul de gestionare a crizei generate de COVID-19. Furnizorul de sisteme de iluminat și electronica se alatura, astfel, Fundației Comunitare Timișoara in cadrul proiectului ”Solidari in fața […] Articolul HELLA Romania, ajutor pentru spitale in lupta impotriva COVID-19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

