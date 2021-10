Fondata in 2006, Hella Lugoj are astazi peste 1100 de angajați și este furnizor pentru clienți de renume mondial in automotive Companie automotive de referința la nivel internațional, HELLA este prezenta in Romania de la inceputul anilor 2000. Este un angajator important in țara, cu aproximativ 4200 de oameni in șase locații diferite. Una dintre […] Articolul HELLA Lugoj celebreaza 15 ani: de la unitate de asamblare la centru global de competențe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .