- Din fericire, insa, exista cateva remedii care trateaza rosu in gat. Sunt naturale si le poti prepara in propria casa ca sa scapi de durere si senzatia de iritare. 1. Miere Mierea amestecata intr-un ceai cald sau de sine statatoare calmeaza iritatia gatului si previne tusea care inrautateste…

- Levantica tratamente naturiste. Levantica este o planta folosita in special in uleiurile esentiale si in saculetii parfumati, pentru aroma sa extrem de placuta. Levantica tratamente naturiste. Desi sint calitati apreciate, aceasta planta deloc pretentioasa ascunde si alte proprietati nebanuite, ce nu…

- Tratamentele dentare au evoluat semnificativ in ultimul deceniu, astfel ca orice pacient, indiferent de problemele cu care se confrunta, se poate bucura la finalul procedurilor de un zambet minunat.

- Din fericire, exista cateva remedii naturiste care te ajuta sa scapi de durerile de gat. Este imposibil sa nu ai macar unul in casa. Remediu 1 gat inflamat. Lamaie Unul dintre cele mai eficace remedii pentru durerile de gat este lamaia. Nu doar ca linisteste durerea, insa are si rol antiinflamator.…

- S-a terminat lista oamenilor, a sectoarelor economice sau culturale care au nevoie de ajutor. Toți romanii sunt bine-mersi, toți copiii au tablete și toate spitalele sunt perfect aprovizionate. Ce și pe cine sa mai ajute Guvernul?? S-a gasit. Raspunsul vine de la vicepremierul Raluca Turcan. „Untold,…

- Una din cele mai mari platforme de cumparare si vanzare a obiectelor second-hand din Romania, OLX, este folosita de escroci pentru a-i pacali pe romani. Pe retelele de socializare sunt sute de victime care povestesc cum le-au fost luati banii din conturi, dupa ce au cazut in capcana intinsa pe internet.…

- Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a transmis miercuri ca social-democrații vor oferi consultanța familiilor și profesorilor care, odata cu inceperea anului școlar, se vor imbolnavi de coronavirus din cauza faptului ca autoritațile nu-și fac treaba.„Ludovic Orban a declarat, recent, ca 6,3%…