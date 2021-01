Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova lanseaza, vineri, "Hektomeronul", un proiect international de 100 de zile, cu 100 de povesti din "Decameronul" de Giovanni Boccaccio si 100 de regizori din tot atatea tari. Potrivit reprezentantilor teatrului, proiectul, care se doreste a fi…

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, cu o traditie de peste 170 de ani, lanseaza vineri proiectul international Hektomeronul, un mesaj universal al sperantei, la care vor participa 100 de regizori din 100 de tari. Pornind de la "Decameronul", scris de Giovanni Boccaccio acum mai bine…

- La Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova anul 2021 va debuta cu proiectul intitulat The Hektomeron - un proiect de 100 de zile, cu 100 de povesti din Decameronul de Giovanni Boccaccio si 100 de regizori din tot atatea tari. "Acum 500 de ani, Giovanni Boccaccio scria in Decameronul sau 100 de…

- Cursurile online reprezinta o provocare și pentru Universitatea din Craiova, in privința asigurarii dotarilor necesare studenților. Pentru cursanții cu probleme sociale, Universitatea din Craiova a facut acte adiționale la proiectele educaționale pe care le are in derulare și le-a oferit tablete și…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Culturii Mihai Firica a anuntat, astazi, ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru consolidarea si restaurare a Bibliotecii Franceze „Omnia” Craiova, filiala a Bibliotecii Nationale a Romaniei, care functioneaza in Casa Plesia, cladire de patrimoniu…

- Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova va beneficia, in urmatorii ani, de o finantare de 18 milioane de euro pentru refacerea si modernizarea cladirii, a anuntat Ministerul Culturii, anunța news.ro. „Nationalul craiovean merita sa beneficieze de o investitie prin care va fi adus atat din…

- Premii numeroase la concursul international de pian Constanta International Competition Festival for Young Pianists, Editia III. Evenimentul organizat de Asociatia Nihil Sine Arte, in parteneriat cu Colegiul National de Arte Regina Maria, Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski si Fundatia…

- Cea mai recenta premiera semnata de regizorul Radu Afrim are ca punct de plecare un text al lui Dan Coman. Montarea de la Teatrul National din Craiova, "Inima si alte prepararate din carne", vine cu poezie si umor, inspirata de experienta restrictiilor din pandemie.