Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,2% din PIB in primele 11 luni din acest an, de la 3,37% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor. Comparativ cu perioada similara din 2021, cand s-a situat la 4,7% din PIB, deficitul bugetar a scazut…

- "Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 58,70 miliarde de lei. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,5 puncte procentuale pe cele unsprezece luni ale anului 2022 fata de aceeasi…

- "Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 58,70 miliarde de lei. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,5 puncte procentuale pe cele unsprezece luni ale anului 2022 fata de aceeasi…

- Veniturile bugetului general consolidat au insumat 416 miliarde lei in primele unsprezece luni ale anului 2022, cu 21,8% peste nivelul incasat in perioada similara a anului trecut. Evolutia acestora fost influentata preponderent de avansul veniturilor nefiscale, veniturilor din TVA, contributiilor de…

- Profitul net s-a ridicat la 418 milioane lei, de peste cinci ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, de 81 milioane lei. ”Veniturile totale operationale realizate in intervalul ianuarie-septembrie 2022 au inregistrat o crestere in procent de 114% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- „BNR da maine testul independentei de politic! Singura institutie din Romania care are ca obiectiv fundamental stabilitatea preturilor este BNR. In acelasi timp este singura institutie care are si instrumentele sa stabilizeze preturile acum. Preturi stabile inseamna o rata a inflatiei in jur de 2% pe…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- Hipermarketurile Carrefour au beneficiat de ofertele lor ”atractive” cu preturi scazute, in timp ce cumparatorii se confrunta cu inflatia, a spus compania. Carrefour a spus ca acum se asteapta ca fluxul de numerar liber sa ajunga ”confortabil peste” 1 miliard de euro (1,01 miliarde de dolari) la sfarsitul…