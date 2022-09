Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, intr-o emisiune difuzata duminica, de Digi 24, daca a crescut gradul de conformare voluntara la plata, seful ANAF, Lucian Heius, a precizat ca acesta a ajuns la 86 la suta. ”Astazi putem sa discutam de un grad de conformare la declarare de 95 la suta, de conformare la plata de 86 la suta”,…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat duminica la Digi24 ca „6 – 7 inspectori” au fost prinși in flagrant luand șpaga anul acesta și au fost arestați. Intrebat daca de „se mai ia șpaga la ANAF?”, Lucian Heius a raspuns afirmativ. „Din pacate da. Anul asta…

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Rusia inchide robinetul gazelor, iar prețurile vor incepe sa explodeze din toate parțile. Criza energetica bate la ușa, iar iarna este așteptata de toate statele europene cu mare ingrijorare. Recent, șeful celui mai mare producator de electricitate din Germania a lansat un avertisment grav privind colectarea…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Targu Mures, au desfasurat o actiune The post VIDEO: Traficanți de droguri din Hunedoara, prinși in flagrant de procurorii DIICOT Targu Mureș, pe cand intrau in țara pe la Nadlac! Au fost…

- Șeful ANAF a subliniat intr-o conferința de presa ca profesorii care dau meditații nu au fost verificați, dar ca “dintotdeauna exista obligativitatea fiecarei persoane de a depune declarația de venit”. In iulie, tot Lucian Heiuș, spunea la Euronews ca din 2023 și-ar dori ca “instituția sa aiba un…

- Heius a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, despre datoriile pe care le are Diana Sosoaca “Doamna Sosoaca are de achitat niste obligatii la bugetul de stat si, din pacate, are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic. In loc sa isi achite obligatiile pe care le are, inventeaza…

- Heius a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca impozitul calculat la suma de 21,4 milioane de lei este de aproape 6 milioane de lei. “In luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferente intre veniturile declarate si veniturile estimate de noi. Creantele fiscale aferente, respectiv impozitele…