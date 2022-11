Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma ca in primele zece luni ale acestui an verificarile facute la marii contribuabili si la contribuabilii mijlocii de catre inspectorii antifrauda ai Fiscului au dus la depistarea de sume suplimentare de impozitat de un miliard de euro. Fii la curent cu…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a anunțat astazi strategia ANAF pentru 2023 și ce contribuabili vor fi vizați de inspecțiile fiscale.Inspectiile fiscale pe anul 2023 se vor concentra pe TVA, tranzactii pe persoane afiliate, contribuabilii care au beneficiat de…

- ”De doua luni de zile, ANAF-ul a semnat un protocol de colaborare cu ARR-ul, Autoritatea Rutiera Romana, tocmai pentru a obtine informatiile in timp real pentru cei care aduc foarte multe masini de afara si le valorifica, deci practic nu le aduc pentru ei, ci fac o fapta de comert si nu sunt inregistrati…

- ”Partea de legislatie este gestionata de Ministerul de Finante, dar eu si colegii mei din ANAF avem o mare, mare problema pe partea de colectare a TVA. Stiti ca exista un gap foarte mare de TVA in Romania si asta este unul din punctele, din impozitele in care noi vom actiona foarte ferm si acuma, dar…

- ”In ultima luna, in urma activitatii de verificare a persoanelor fizice s-au constatat venituri suplimentare de 8.015.343 lei, ceea ce inseamna creante fiscale de 2.081.806 lei”, scrie seful ANAF pe Facebook. Lucian Heius prezinta si un top 3 al persoanelor fizice cu diferente intre veniturile efective…

- Intrebat, intr-o emisiune difuzata duminica de Digi 24, daca la ANAF se mai ia spaga, Lucian Heius a recunoscut ca acest lucru se mai intampla. ”Din pacate, da. Anul acesta am avut sase sau sapte inspectori care au fost direct arestati, pentru ca au fost prinsi in flagrant. Se mai intampla. Nu mai…

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a declarat duminica la Digi24 ca primește zilnic mesaje de amenințare de pe cartele prepay și ca cel mai probabil a deranjat pe cineva cu controalele din aceasta vara.