”La Directia Generala de Executari Silite Cazuri Speciale, care se ocupa de recuperarea prejudiciilor din dosare penale avem aproximativ 40.000 de dosare de acest tip in lucru”, a declarat marti Lucian Heius, presedintele ANAF. De aceste dosare se ocupa circa 130 de angajati ai ANAF, a explicat seful ANAF. Heius a mai anuntat ca ANAF organizeaza o prima licitatie prin care vrea sa vanda sase terenuri din Bucuresti si doua masini care apartin Elenei Udrea, bunuri sechestrate in dosarul Gala Bute. Elena Udrea executa in prezent o pedeapsa de sase de inchisoare, in urma condamnarii in dosarul Gala…