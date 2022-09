Heiuş: Am început să primesc mesaje de ameninţare/ Cred că este normal când ocupi asemenea funcţii Heius a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica, la Digi 24, ca exista anumite persoane care incep sa puna intrebari si sa transmita diverse mesaje, stiind ca au lucruri care nu sunt in regula. ”S-a creat un val interesant. Stiind deja ca exista riscul ca anumite persoane care stiu ca au lucruri neinregula, incep sa puna diverse intrebari, incep sa transmita diverse mesaje”, a aratat Heius. Intrebat daca a fost sunat personal, Heius a explicat ca nu a fost sunat, dar ca primeste mesaje de amenintare. ”Nu am fost sunat, dar in schimb am inceput sa primesc mesaje de amenintare. Foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a declarat duminica la Digi24 ca primește zilnic mesaje de amenințare de pe cartele prepay și ca cel mai probabil a deranjat pe cineva cu controalele din aceasta vara.

