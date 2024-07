Criza energetica din aceste zile este salvata parțial prin intrarea in funcțiune unor grupuri pe carbune din Oltenia și Valea Jiului astfel incat sa nu avem parte de blackout, adica de oprirea brusca a energiei. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca in ultimele zile s-au cautat soluțiile posibile pentru a crește producția de energie electrica, […] The post Heirupism in energie: carbunele ne ține becul aprins in canicula! Mesajul lui Burduja appeared first on Puterea.ro .