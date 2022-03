Heineken părăsește Rusia. Costurile se ridică la 400 de milioane de euro Producatorul de bere olandez a anuntat luni, 28 martie, ca și-a revizuit strategia dupa invazia rusa in Ucraina și a stabilit ca „activitatea afacerii Heineken in Rusia nu mai este durabila si nici viabila”. „In urma revizuirii strategice anuntate anterior a operatiunilor noastre, am ajuns la concluzia ca activitatea afacerii Heineken in Rusia nu mai este durabila si nici viabila in mediul actual. Ca urmare, am decis sa parasim Rusia”, a informat Heineken intr-un comunicat de presa, luni, 28 martie, potrivit CNN, preluat de news.ro . „Suntem socati si profund intristati sa vedem ca razboiul din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

