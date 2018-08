Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni germani aflati in detentie in Turcia trebuie eliberati inainte ca relatiile dintre Berlin si Ankara sa poata revin la normal, a declarat vineri ministrul de externe la Germaniei, Heiko Maas, inaintea vizitei pe care o va intreprinde miercurea viitoare in capitala turca, transmite dpa.…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, a declarat ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Marii Britanii un acord post-Brexit care sa fie mai strans decat orice alt parteneriat incheiat de Blocul comunitar cu o alta țara, insa nu va permite slabirea pieței unice, potrivit Mediafax."Suntem…

- Germania isi doreste evitarea iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, dar autoritatile se pregatesc si pentru gestionarea situatiei in caz ca acest lucru se va intampla, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, citat de Reuters, scrie mediafax.ro.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franta si Belgia pentru discutii despre Brexit si posibilitatea ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind iesirea tarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…