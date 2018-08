Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe astazi, tema editiei fiind ”Diplomatia – un pilon al Romaniei Centenare”. Invitatul special al editiei din acest an a reuniunii diplomatiei este ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas.

- In cursul zilei de miercuri, la sediul Parchetului General, Augustin Lazar, procurorul general al PICCJ, a avut o intrevedere cu Michael Roth, ministrul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Federal German de Externe.Invitatul a fost insotit de Markus Teglas, seful sau de cabinet si…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…