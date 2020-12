Germania s-a ridicat la inaltimea asteptarilor in cele sase luni in care a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene, chiar daca exista si dosare unde ar trebui sa se inregistreze progrese suplimentare, a apreciat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas, intr-un interviu acordat agentiei de presa dpa.



''Am solutionat toate problemele financiare intr-un proces foarte, foarte dificil. Am ajuns la un acord privind (relatiile comerciale post) Brexit in ultimul moment. Si am pus chestiunea suveranitatii europene - francezii o numesc autonomie strategica - pe agenda…