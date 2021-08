Heiko Maas: Germania pregăteşte evacuarea personalului său diplomatic din Afganistan Ministrul de externe german Heiko Maas a declarat ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile in contextul in care se pregateste sa-si evacueze personalul diplomatic si pe ceilalti angajati ai amabasadei germane din Afganistan, tara unde talibanii au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii, transmite duminica DPA. ''Prioritatea este acum siguranta personalului ambasadei noastre. Nu vom risca ajungerea oamenilor nostri in mainile talibanilor. Suntem pregatiti pentru toate scenariile'', a declarat seful diplomatiei germane pentru editia duminicala a publicatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

