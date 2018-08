Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane a inceput in aceasta dimineața la București. Invitatul special al editiei din acest an a reuniunii diplomatiei este ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas.

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe astazi, la eveniment urmand a fi prezenti ministrul afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe astazi, tema editiei fiind ”Diplomatia – un pilon al Romaniei Centenare”. Invitatul special al editiei din acest an a reuniunii diplomatiei este ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas.

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, la eveniment urmand a fi prezenti ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice si consulare…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a anuntat strategia "Europa Unita", in replica la "America First". In primul discurs pe care l-a rostit dupa ce si-a preluat functia, Heiko Mass a promis ca va face tot posibilul pentru un "parteneriat echilibrat" cu Statele Unite, informeaza Associated…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…