- Șeful diplomației germane, Heiko Maas, a avertizat, astazi, pe fondul tensiunilor alarmante dintre Grecia si Turcia, ca „orice scanteie” poate sa provoace „un dezastru” in estul Marii Mediterane,...

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a deplasat marti la Atena pentru a ajuta la detensionarea disputei teritoriale dintre Grecia si Turcia, tari care in opinia sa prin ceea ce fac ''se joaca cu focul'' in Mediterana, transmite dpa. ''Ceea ce avem nevoie acum, categoric si…

- Președintele Turciei Recep Erdogan a anunțat vineri ca țara sa a reluat operațiunile de explorare a gazelor în estul Mediteranei susținând ca Grecia nu și-a respectat angajamentele privind activitațile de acest tip în zona, relateaza Reuters și New York Times.Turcia și Grecia,…

- Berlinul a luat aceasta decizie in urma incheierii unui acord cu Ankara in vederea unei relansari a turismului, a anuntat marti Ministerul german de Externe. Provinciile vizate sunt Antalya, Izmir, Aydin si Mugla, situate la malul Marii Mediterane - unde se inregistreaza cinci contaminari cu covid-19…

- Guvernul Greciei a plasat in stare de alerta Fortele Navale, iar nave militare au fost trimise in sud-estul Marii Mediterane, in contextul activitatilor Turciei de explorare a zacamintelor de petrol si gaz...

- Ministrul german de externe Heiko Maas a apreciat - marti, la Atena - ca relatiile intre UE si Turcia nu se vor putea ameliora decat cu conditia ca "Ankara sa renunte la provocarile sale in estul Mediteranei", relateaza France Presse.Seful diplomatiei germane, a carui tara prezideaza in prezent…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie incurajat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei în Libia, vazând în acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP. "Consider astazi ca Turcia joaca în Libia un joc periculos si contravine tuturor…