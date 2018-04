Stiri pe aceeasi tema

- A ajuns la 44 de ani, dar nu se sfieste sa-si dezgoleasca trupul de zeița! Aflata in vacanta alaturi de iubitul ei mai tanar, Tom Kaulitz , Heidi Klum a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se bucura topless de razele soarelui.

- Știrea mondena a momentului vine imediat dupa vacanța de Paște. Se pare ca numarul 1 WTA, Simona Halep, are o cucerire romantica de bifat in palmares. Noul ei iubit, discret, ce-i drept, este un baiat de bani gata, dar care pare sa fie la locul lui. Imaginea cu cei doi impreuna i-a innebunit pe fani.

- Heidi Klum, unul dintre cele mai bine platite supermodele din lume, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, intrucat este implinita pe plan sentimental. Conform Daily Mail, ea are o relație cu Tom Kaulitz, chitaristul trupei ”Tokio Hotel” și se pare ca nu-și mai ascund idila.

