- Purtatoarea de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat, in conditiile in care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel incat liberalii si USR PLUS isi vor prezenta candidati proprii pentru…

- PSD sustine ca "singura solutie rezonabila" pentru România este ca presedintele Iohannis "sa nu mai ignore" Constitutia si sa permita acestui partid sa strânga o majoritate în jurul profesorului Alexandru Rafila, propunerea social-democratilor pentru functia de…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat și ca nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului. "Negocierile coalitiei s-au incheiat astazi, nu am putut conveni asupra persoanei premierului.…

- Purtatorul de cuvânt al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), clujeanca Hegedüs Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii Partidului Național Liberal (PNL) si USR-PLUS de la Vila Lac s-a încheiat, în…

- Echipele de negociere ale PNL, USR-PLUS și UDMR nu au reușit duminica sa ajunga la un acord privind numele premierului pe care sa-l propuna președintelui Klaus Iohannis, discuțiile fiind oprite.”Negocierile coaliției s-au oprit astazi, nu s-a ajuns la nicio înțelegere în privința…

- Consiliul Politic Național al PSD a validat propunerea ca Alexandru Rafila sa fie propunerea de premier cu care social-democrații se vor duce la Palatul Cotroceni. „Astazi in ședința Consiliului Politic Național am supus la vot propunerea ca luni sa mergem la Cotroceni cu Alexandru Rafila, propunerea…

- Ludovic Orban a anunțat, in urma cu puțin timp, ca iși da demisia din funcția de premier. Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis s-au intalnit astazi, la Palatul Cotroceni. Premierului i s-ar fi transmis ca nu va mai fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru, la negocierile pentru viitorul…

