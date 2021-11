”Spitalul Judetean de Urgenta ”Constantin Opris” din Baia Mare a primit sprijin pentru infiintarea si echiparea unui spital modular in valoare totala de 18,22 milioane lei. In aceasta perioada cel mai important este sa consolidam prin toate eforturile sistemul sanitar, astfel incat sa putem face fata cat mai eficient greutatilor cauzate de pandemia de coronavirus si sa protejam vietile omenesti”, a scris, luni seara, pe Facebook, Hegedus Csilla. Secretarul de stat precizeaza ca, in aceasta perioada dificila, avem nevoie de servicii medicale performante si spitale dotate cu aparatura necesara. …