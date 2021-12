Hegedüs Csilla anunţă crearea a12 trasee turistice-culturale, printre care şi ruta castelelor, prin PNRR / Ce presupune traseul ”Castele, fortarete, case traditionale, biserici fortificate – avem un patrimoniu cultural incredibil de bogat, iar acum obiectivul nostru este sa il valorificam si sa il promovam in tara si in strainatate in beneficiul comunitatii”, a scris, luni seara, pe Facebook, Hegedus Csilla . Potrivit acestea, in cadrul PNRR, vor fi create 12 trasee turistice-culturale, printre care si ruta castelelor. ”Ce inseamna mai exact asta? Dam o noua viata castelelor noastre: 5 castele vor fi renovate si va fi creat un traseu ce cuprinde 30 de situri. Acestea vor fi reunite intr-o aplicatie pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Hegedus Csilla anunta, luni seara, ca se lucreaza pentru punerea in valoare a patrimoniului cultural romanesc, prin PNRR. Astfel, vor fi create 12 trasee turistice-culturale, printre care si ruta castelelor. Cinci castele vor fi…

- Adriana Trandafir a fost la mormantul Stelei Popescu, așa cum face in fiecare an de ziua regretatei actrițe. A mers la Cernica, unde i-a aprins o lumanare prietenei sale și a transmis un mesaj emoționant. Pe 21 decembrie ar fi fost ziua de naștere a Stelei Popescu. Regretata actrița s-a stins din viața…

- Actorul Lou Cutell, cunoscut pentru rolurile din seriale de televiziune precum „Seinfeld” și „Grey’s Anatomy”, a incetat din viața, la varsta de 91 de ani. Foarte iubit de catre publicul american, actorul avea in spate o cariera de peste 60 de ani. Anunțul decesului a fost facut pe Facebook, de un prieten…

- Horia Tecau a afirmat, joi, într-o postare pe contul personal de Facebook, ca sportul a fost viata lui si l-a învatat sa viseze, dar ca este momentul sa se bucure de viata "într-un mod diferit".VIDEO Horia Tecau și Kevin Krawietz, victorie de palmares la Turneul Campionilor…

- Ieri mi am pus cateva intrebari. M am gandit la ce ma face sa simt ca traiesc si ce as face diferit daca ar fi sa mor.Saptamana aceasta, trei tineri au murit intr un accident intre Topraisar si Mereni.Unul dintre ei, in varsta de doar 22 de ani, a scris pe profilul sau de Facebook ceva ce m a marcat.Sa…

- ”Spitalul Judetean de Urgenta ”Constantin Opris” din Baia Mare a primit sprijin pentru infiintarea si echiparea unui spital modular in valoare totala de 18,22 milioane lei. In aceasta perioada cel mai important este sa consolidam prin toate eforturile sistemul sanitar, astfel incat sa putem face fata…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi au salvat viata unei paciente de 41 de ani, de cetatenie algeriana, infectata cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Femeia, care abia nascuse la spitalul din Onesti, a fost transferata in stare grava la Iasi, dupa…

- Presedintele PSD, deputatul Marcel Ciolacu, anunta ca s-a vaccinat, miercuri, cu a treia doza de vaccin anti-COVID, alaturi de liderul social democrat imunizandu-se si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, si alti membri ai PSD. Intr-o postare pe Facebook, deputatul Marcel Ciolacu…