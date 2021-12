Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, Romaniei 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate țarii noastre in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR), fiind prima tranșa de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Astazi, 2 decembrie, Comisia Europeana a transferat Romaniei 1,8 miliarde EUR sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei țari in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR). Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementarii masurilor de investiții…

- Comisia Europeana a adoptat astazi, 27 septembrie, o evaluare pozitiva a Planului de redresare și reziliența al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR și imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența…