Stiri pe aceeasi tema

- ​La invitația Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi desfașoara pe toata durata Festivalului o suita ampla de evenimente culturale, la care sunt in

- Madrigal in concert – Gala de deschidere a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu | Cu participarea extraordinara a oamenilor de teatru: Constantin Chiriac, Pippo Delbono și Tim Robbins | Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” | 21 iunie, ora 19:00 Muzeu Madrigal | Muzeul Național Brukenthal…

- Sibiu, 14 iunie. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, extinde accesul iubitorilor de artele spectacolului la oferta bogata a festivalului, prezentand anul acesta nu mai puțin de 33 de spectacole online. Spectacolele…

- Institutia de la malul marii a fost invitata sa participe la Festivalul International de Teatru Oradea ndash; FITO, ce va debuta maine, 31 mai 2024, si se va incheia pe 9 iunie Teatrul de Stat Constanta continua si in luna iunie turneul pe care l a inceput la mijlocul lui mai. Astfel, dupa reprezentatii…

- Teatrul de Papuși „Prichindel”, invitat la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „ARLECHINO – Caravana Poveștilor”, de la Brașov Teatrul de Papuși „Prichindel”, invitat la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „ARLECHINO – Caravana Poveștilor”, de la Brașov Teatrul de Papuși „Prichindel”…

- Teatrul “Stela Popescu” va invita pe 30 aprilie, ora 19:00, la un nou spectacol cu „Hedwig and the Angry Inch” la Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache, in regia, costumele și coregafia lui Razvan Mazilu si decorul Adrianei Grand.

- Constantin Chiriac, presedintele FITS si directorul TNRS, a anuntat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, programul spectacolelor editiei din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia 31. Biletele vor fi puse in vanzare din 19 aprilie, potrivit news.ro

- Editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) va aduce in Romania, in perioada 21-30 iunie, numeroase personalitatii mondiale ale artelor spectacolului, precum actorul John Malkovich, actrita Isabelle Adjani, Mikhail Baryshnikov si Jan Fabre, dar si pe Jon Fosse, unul…