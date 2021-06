O dezbatere extrem de importanta pe tema abonamentelor medicale, care a adus la aceeasi masa reprezentanti ai Guvernului si ai Parlamentului, alaturi de personalitati din sistemul medical privat si ai marilor angajatori din Romania, a avut loc in cadrul Health Forum, organizat de Intact Media Group. Evenimentul „Health Forum: Impactul abonamentelor medicale in sanatate și […] The post Health Forum, organizat de Intact Media Group: Impactul abonamentelor medicale in economie și sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .