Stiri pe aceeasi tema

- A șaptea ediție Jazz in the Park Competition va avea loc in 5-7 iulie 2024, in Parcul Central din Cluj-Napoca. 13 trupe din 10 țari vor concura pentru marele premiu al competiției internaționale.

- Comunitatea, invitata sa susțina tinerii artiști și deschiderea primului club de jazz din Cluj-Napoca! Fondul Jazz in the Park, modalitatea prin care comunitatea din Cluj a susținut o serie intreaga de proiecte culturale, va fi relansat la Jazz in the Park Competition 2024, cel mai mare concurs de jazz…

- Jazz in the Park Competition, ediția cu numarul VII, aduce in Parcul Central din Cluj-Napoca tinere talente care vor face atmosfera și vor incerca sa cucereasca publicul. 13 tinere trupe din 10 țari sunt finalistele celei de-a VII-a ediții a concursului internațional care va avea loc in 5-7 iulie 2024:…

- Wonder Family Fest aduce spectacole cu magicieni și acrobați, ateliere, face painting și baloane gigant și modelabile pentru toți copiii Intre 30 mai și 2 iunie, in cadrul manifestarilor organizate de Zilele Clujului, copiii și parinții lor vor putea participa, gratuit și fara programare, la activitați…

- Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca, singura clinica de psihiatrie pediatrica din Transilvania, a fost inaugurat saptamana aceasta. Spitalul este unic la nivel național din punct de vedere funcțional și al facilitaților de…

- Florin Piersic este internat, de marți seara, la Institutul de boli infecțioase Matei Balș din Capitala. Actorul in varsta de 88 de ani a fost transferat de la Cluj-Napoca la București cu o aeronava SMURD, la cererea familiei. Starea sa de sanatate este una stabila, fiind internat pe o secție normala.…

- Institutul Inimii din Cluj-Napoca a anunțat marți ultimele noutați legate de starea de sanatate a actorului Florin Piersic. Unitatea medicala face apel la preluarea de informații despre starea de sanatate a pacientului doar din surse oficiale. foto: arhiva

- Magie pe Lacul Chios! Lebedele negre s-au intors și anul acesta in Parcul Central „Simion Barnuțiu” din Cluj-Napoca. Perechea de lebede este, in fiecare an una dintre atracțiile principale ale clujenilor. Cele doua lebede sunt deja un simbol al primaverii, fiind foarte iubite de clujeni. Pasarile…