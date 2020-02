Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud are, teoretic, parte de un meci usor, astazi, in deplasare, cu CSM Fagaras. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic vine dupa succesul important cu Dinamo obtinut la Sala Sporturilor din Constanta, scor 27-26, iar handbalistii de la malul marii au un moral foarte bun inaintea…

- Dupa o așteptare de câteva saptamâni, Liga 1 a revenit în Gruia, cu un duel dificil pentru elevii lui Dan Petrescu, împotriva unei echipe care, deși se afla la un moment dat pe ultimul loc, a revenit treptat, recâștigându-și statutul de pretendenta la titlu. În…

- Handbal Club Dobrogea Sud a reusit, sambata seara, o performanta foarte buna prin calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a jucat pe terenul CSM-ului Alexandria, echipa aflata in Divizia A. Constantenii nu au avut nicio emotie in privinta victoriei si, dupa…

- Un nou rezultat favorabil pentru Handbal Club Dobrogea Sud, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a jucat, duminica seara, in deplasare, cu CSM Fagaras, intr-un meci deloc simplu pentru constanteni, dar, susținuta de un grup inimos de suporteri,…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inregistrat o noua victorie in Liga Nationala, ajungand astfel la cel de-al saselea succes consecutiv. Constantenii au primit, la Sala Sporturilor, vizita nou promovatei CSM Resita, echipa aflata pe ultimul loc in clasamentul Ligii Zimbrilor. HCDS a inceput partida in forta…

- Handbal Club Dobrogea Sud are cinci victorii consecutive in Liga Nationala si este pe o panta ascendenta, ceea ce le ofera un moral foarte bun handbalistilor de la malul marii. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic se pregateste pentru un nou test in Liga Zimbrilor. Joi, 21 noiembrie, de la ora 18.00,…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla intr-o continua ascensiune in Liga Nationala.Dupa victoria de la Constanta cu Poli Timisoara, scor 29-22, elevii lui Djordje Cirkovic s-au impus si aseara, pe terenul celor de la Dunarea Calarasi cu scoru de 24-21.De precizat este si faptul ca 50 de suporteri au facut…

- Handbal Club Dobrogea Sud sustine un nou meci dificil in Liga Nationala. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va juca, astazi, de la ora 18.00, in deplasare, cu Dunarea Calarasi, intr-o partida care va avea loc in Sala Polivalenta a orasului de pe malul Dunarii. Constantenii vin dupa victoria entuziasmanta…