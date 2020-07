Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 iul — Sputnik. Recent Ministerul Finanțelor a anunțat ca Moldova a primit 20 milioane euro din tranșa a doua de asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europenea. Restul tranșei - un ajutor nerambursabil in valoare de 10 milioane de euro, urmeaza sa fie debursat pe parcursul saptamanii…

- HC Dobrogea Sud se intareste pe zi ce trece. Clubul constantean a mai transferat un jucator experimentat, de data aceasta pe postul de inter-dreapta, acolo unde echipa avea probleme. Muntenegreanul Igor Radojevic a ajuns in orasul de la malul marii si va imbraca tricoul „delfinilor”. Igor Radojevic…

- Baschet Club Athletic Constanta continua sa faca acte de caritate pentru copiii neajutorati care locuiesc in satele din judetul Constanta. Formatia de la malul marii a strans ori de cate ori a avut ocazia fonduri, dulciuri si jucarii pentru copii si i-a ajutat pe acestia sa duca o viata mai buna. „Dulciuri…

- In timp ce vestul Europei cunoaste o scadere constanta a noilor cazuri de covid-19 raportate zilnic, Rusia si estul Europei reprezinta zone sensibile, anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de agentia de presa Reuters.

- Cazurile noi de COVID-19 raportate zilnic in Europa de Vest sunt in scadere constanta, in schimb in Rusia si anumite zone din Europa de Est sunt in creștere, anunța Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Contraamiralul in rezerva Vergil Chițac a opinat ca „Romania este un pivot in zona flancului sud-estic al NATO, trebuie sa fie o țara in care sa domneasca legea și sa iși construiasca instituții puternice. Trebuie sa iși dezvolte armata pentru a modela mediul extern, sa devina o țara independenta enegetic…

- Constanta ar putea avea din nou o echipa feminina de handbal in prima liga nationala si asta ar putea sa se intample doar daca CSU Neptun va reusi anul acesta sa promoveze. Formatia de la malul marii a terminat pe primul loc in Seria B a Diviziei A la handbal feminin, cu 55 de puncte, aflandu-se la…