Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a aprobat zilele trecute varianta propusa de FRH cu privire la incheierea sezonului 2019 – 2020, urmand ca echipele sa aiba un program infernal in luna iunie. Sapte etape au mai ramas de disputat din actualul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, cinci dintre acestea urmand sa se dispute sub forma de turnee. Primele jocuri sunt programate in 5 iunie, sferturile de finala ale Cupei Romaniei, iar in 6 – 7 iunie, Final-Four-ul Cupei Romaniei. Primul turneu din Liga Nationala, care…