Stiri pe aceeasi tema

- Trei team-uri sunt inscrise in rundele de calificare din EHF European League: HC Dunarea Braila la feminin, AHC Potaissa Turda și HC Dobrogea Sud Constanța la masculin Azi a avut loc, le sediul EHF din Viena, tragerea la sorți a meciurilor din primele faze al EHF European League, cum se va numi de…

- Echipa feminina de handbal HC Dunarea Braila va infrunta formatia norvegiana Tertnes Bergen in turul al doilea preliminar al EHF European League, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Dunarea va juca prima mansa la Braila, pe 10 sau 11 octombrie, iar revansa o saptamana mai tarziu in…

- AHC Potaissa Turda va întâlni echipa croata HRK Gorica în primul tur preliminar al EHF European League. HC Dobrogea Sud Constanta va înfrunta echipa rusa HC Victor Stavropol în…

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa croata HRK Gorica, iar HC Dobrogea Sud Constanta va infrunta echipa rusa HC Victor Stavropol in primul tur preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. Ambele echipe romanesti vor juca primul…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal (EHF) a anuntat ca handbalistele de la CS Minaur Baia Mare vor evolua direct in grupele EHF European League, iar baietii in turul III din EHF European Cup. Pe langa CS Minaur, la feminin, in grupe mai sunt calificate direct Herning-Ikast Handbold…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat lista complet cu echipele calificate in EHF European League. HC Dunarea Braila sa calificat in turul 2 al competitiei europene tragerile la sori urmând s aib loc in 28 iulie la Viena.&ldquoNe bucuram ca am reusit sa ne atingem obiectivul si ca am readus…

- Echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare a fost acceptata direct in faza grupelor noii competitii EHF European League, fosta Cupa EHF, a confirmat, marti, Comitetul Executiv al forului continental (EHF). Alte trei formatii vor intra direct in aceasta faza, Herning-Ikast Handbold (Danemarca), Siofok…

- Campioana Ligii Florilor, SCM Ramnicu Valcea, va incepe pregatirile pentru sezonul viitor in prima zi a lunii iulie, dupa ce, pe 29 și 30 iunie, jucatoarele vor da testele medicale. Trei turnee de pregatire pentru SCM Rm. Valcea Prima saptamana din luna iulie va fi dedicata reacomodarii la efort și…